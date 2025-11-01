Identifica NY a mexicano entre los dos muertos

Las autoridades identificaron a un mexicano entre los dos muertos que dejaron las inundaciones por las lluvias torrenciales del jueves en la ciudad de Nueva York.

Las autoridades respondieron a una llamada de auxilio en Washington Heights, un barrio del norte de Manhattan. Al llegar, la policía supo que un hombre de 43 años se encontraba en el interior de una sala de calderas inundada en el sótano cuando perdió el conocimiento y dejó de responder, según informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), de acuerdo con medios estadounidenses.

Tras recuperar su cuerpo, fue declarado muerto en el lugar, según informaron las autoridades. El hombre fue identificado posteriormente como Juan Carlos Montoya Hernández, originario de México.

Hernández había vivido en una pequeña habitación en el sótano del edificio durante al menos una década, según CBS News. Era muy querido por todos, según declaró un residente al medio.