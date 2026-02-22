Identifica SRE oportunidades para atraer inversiones

Con el objetivo de combatir la plaga por gusano barrenador, el Gobierno de México instaló en la Secretaría de Bienestar la Comisión Nacional para la Atención del gusano barrenador del ganado, una estrategia preventiva y de control técnico.

La Comisión será coordinada por la Subsecretaría de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar, encabezada por Columba Jazmín López Gutiérrez y busca ampliar el alcance de la estrategia nacional mediante la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.

De acuerdo con el boletín, la estrategia nacional, que es coordinada por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), se refuerza con la instalación de este grupo de trabajo y fortalece una respuesta unificada en todo el territorio ante la plaga.

La Secretaría de Bienestar detalló que el trabajo de la Comisión consta de una agenda que integra formación de comités estatales y regionales, capacitación a tomadores de decisiones, personal técnico y productores.

También se esperan campañas de difusión y sensibilización; trampeo y acciones de supresión, además del registro y monitoreo.

La Comisión también integra al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y otras instancias que colaboran, además los gobiernos de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas y Guerrero.

Como parte de la estrategia, también se incorporan las y los derechohabientes de Sembrando Vida en tareas comunitarias como trampeo, reporte y vigilancia.