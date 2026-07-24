Identifica UIF red financiera de cártel

La Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) logró identificar una serie de indicadores financieros, los cuales le permitieron detectar a 55 personas presuntamente vinculadas con una red financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con el comunicado 61, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (USDT, por su nombre en inglés) designó a 55 hombres, 39 personas físicas y 16 personas morales, relacionados con esta estructura financiera, como parte de las acciones de cooperación bilateral para combatir las finanzas de la delincuencia organizada.

La UIF detalló que, derivado de un análisis financiero, fiscal y corporativo realizado en México, se identificaron “indicadores relacionados con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

La declaración también señala que las autoridades detectaron “posibles inconsistencias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados en el sistema financiero”, lo que permitió fortalecer la identificación de la red financiera presuntamente vinculada al CJNG.

Incluía 16 empresas con actividades ilícitas

Además de las 39 personas físicas, el análisis identificó 16 personas morales con actividades ilícitas. Según la UIF, algunas de estas empresas registraron operaciones financieras relevantes, mientras que otras presentaban características de empresas fachada o estructuras corporativas con “limitada o nula actividad económica aparente”.

Denuncia ante la FGR

Como parte de las acciones derivadas de esta investigación, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Asimismo, incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a los sujetos relacionados con la designación internacional de la OFAC e incorporó a ocho sujetos adicionales, cuatro personas físicas y cuatro personas morales, vinculados con la misma estructura financiera.