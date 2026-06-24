Identifican 251 cuerpos del Crematorio Plenitud

Durante este martes se presentaron los avances que se llevan en la investigación del caso del Crematorio Plenitud, en donde el 26 de junio del 2025 se encontraron 386 cuerpos apilados y sin cremar.

A la fecha suman 251 cuerpos identificados de los 386 localizados en el inmueble localizado en la colonia Granjas Polo Gamboa.

De manera cronológica, Ezequiel Montoya, coordinador de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, informó de las actuaciones realizadas por la Fiscalía.

Además, Alma Vázquez, coordinadora General de Ministerios Públicos de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, abordó el tema desde la perspectiva de la vista que se dio a la Secretaría de la Función Pública y los Órganos de Control, ante las posibles faltas administrativas de servidores públicos de distintas dependencias en relación a este hecho.