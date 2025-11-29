Identifican a 25 víctimas de difusión en Telegram

Al menos 25 estudiantes de diferentes escuelas de secundaria de la ciudad de Oaxaca ya fueron identificadas como víctimas de la difusión de sus fotografías sin su consentimiento y con connotación sexual en un chat privado de Telegram, en el que incluso participaban sus padres, padrastros, tíos y primos, afirmó Andy Torres, miembro del colectivo DLR.

La identificación se logró a partir de los uniformes que vestían, los escenarios donde fueron fotografiadas y las características físicas de las jóvenes.

Hacktivistas

El colectivo DLR que se define como un grupo de “hacktivistas” comprometidos con la defensa de los derechos digitales y la protección de las sobrevivientes de violencia digital, y se encuentran en las plataformas de Facebook y Youtube, entre otras; dio a conocer este caso y el cual ya fue atraído por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Andy Torres explicó que el hallazgo de la existencia de este chat privado resultó del monitoreo que realizan diferentes actividades en Internet, como aquellos perfiles o grupos en donde se comparte contenido íntimo sin el consentimiento de las personas.

Menores expuestos

“Así es como dimos que existía este grupo donde estaban compartiendo fotos de adolescentes en donde se exponía que las personas que estaban tomando las fotografías, pues eran familiares o personas muy cercanas dentro del núcleo familiar de las víctimas. E identificamos que se trataba de adolescentes, porque muchas de ellas portaban el uniforme de la escuela. Eso nos permitió también poder identificar en qué escuela es que ellas asistían”, explicó.

El hacktivista detalló que cuando identificaron un enlace dentro de otro grupo de Telegram, una persona mencionó que ahí se compartía este tipo de material. Fue entonces en que ingresaron al enlace, y tuvieron que ir superando diversos filtros de seguridad que se ponen esos chat.

Cuando tuvieron acceso, confirmaron lo que se estaba compartiendo: información de las menores, fotografías, generalmente con una connotación sexual y los usuarios también compartían mensajes por privado, “porque había temas o cosas donde nosotros ya no entendíamos cómo es que se había dado la conversación”.

Probablemente, dijo, en esas conversaciones privadas en Telegram era porque había un tipo de relación en la que se ofrecía hasta dinero a cambio de tener contacto físico con alguna de las menores.

El chat de Telegram tenía 350 miembros en el momento en que fue descubierto, pero el número ha disminuido a partir de la denuncia pública.