Identifican a adulta mayor abandonada

El Sistema DIF logró identificar a la mujer que fue abandonada en una silla de ruedas en una brecha rumbo a Playa Bagdad, en Matamoros, Tamaulipas.

Héctor Hugo Gutiérrez, procurador del Aistema DIF Matamoros, dio a conocer que la mujer recobró la conciencia y dijo llamarse Nilda Perales Ramos, originaria de Laredo, Texas.

La mujer fue dejaba en precarias condiciones en el kilómetro 15 del ejido Morelos, en Matamoros.

Trascendió que tiene 90 años y que fue reportada como desaparecida en Texas desde hace cinco meses, por lo que se lanzó una ficha de búsqueda.

Se informó que la mujer contaba con un reporte de no localización desde hace cinco meses en Estados Unidos y que se logró establecer contacto con autoridades y familiares en Texas.

La familia ya fue notificada y mantiene comunicación con las autoridades locales.