Identifican a conductor de auto muerto tras tiroteo

La Fiscalía de Jalisco confirmó que ya son tres personas fallecidas tras el tiroteo ocurrido la mañana de ayer lunes en Zapopan, Jalisco. De forma preliminar se ha informado que las víctimas son un comerciante del mercado de abastos de Guadalajara, su hija menor de edad y uno de los escoltas que los resguardaba.

Además, se informó que los otros cuatro heridos también son escoltas del comerciante y uno de ellos se encuentra en condición grave; de forma extraoficial se ha dicho que el conductor del vehículo era Alberto Prieto Valencia, un empresario dedicado a la comercialización de semillas, cereales y abarrotes, y con participación en empresas de trasporte de carga.

Los responsables del ataque han filtrado un par de videos que circulan en redes sociales en los que se puede ver que intervinieron al menos 10 personas con armas largas que viajaban en cinco vehículos.

En uno de los videos se observa que al menos cinco sujetos disparan contra el Lamborghini anaranjado desde la calle Brillante, en tanto que otro grupo lo ataca de frente sobre la avenida Topacio; de pronto, alguien grita una clave ("85") y todos suben a los vehículos para escapar.