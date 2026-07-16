Identifican a piloto en caso El Mayo tras enviarlo a EUA

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que no sabía que Mauro Alberto Núñez Ojeda, “El Jando”, fue el piloto que trasladó al capo Ismael Zambada García a los Estados Unidos, tras ser secuestrado por uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

A través de una tarjeta informativa, la institución ministerial informó que apenas en junio pasado la fiscal Ernestina Godoy Ramos y su equipo encontraron indicios de que voz y huellas dactilares coinciden con el piloto que trasladó el 26 de junio de 2024 al fundador del Cártel de Sinaloa y a Joaquín Guzmán López, de Culiacán, Sinaloa, a Nuevo México, en Estados Unidos.

Esto es diez meses después de que el piloto de “Los Chapitos” fuera entregado a las autoridades estadounidenses junto con otros 25 narcotraficantes, según una tarjeta informativa difundida este miércoles por la FGR.

La Fiscalía General de la República aseguró que tras ser detenido, Mario Alberto Núñez Ojeda fue interrogado sobre su participación en la organización delictiva negando sus vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Aseguró que la entrega de “El Jando” no extingue las investigaciones y, en su momento, indicó, puede solicitar nuevas diligencias mediante los mecanismos de asistencia jurídica entre ambos países.

Cronología de “El Jando”, piloto en el caso Zambada

El pasado 25 de julio de 2024, Ismael “El Mayo” Zambada fue secuestrado y enviado a Estados Unidos junto a Joaquín Guzmán López, alias “El Chapito”, hijo de su exsocio Joaquín “El Chapo” Guzmán.

De acuerdo con la FGR, el piloto que trasladó al capo piloteó el avión desde Culiacán, Sinaloa hasta Nuevo México, Estados Unidos.

25 de julio de 2026: autoridades mexicanas acuden a inspeccionar avión en EU

De acuerdo con la entrevista para N+ Univisión del pasado 12 de julio otorgada por Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México, el funcionario afirmó que trato de estar en comunicación con el entonces presidenta Andrés Manuel López Obrador, tras la operación que llevó a la captura del narcotraficante; sin embargo, no hubo respuesta por parte del gobierno mexicano. Mencionó que se ofreció a tener una reunión con el Mandatario federal, esperó por horas una respuesta, incluso al siguiente día, pero no la obtuvo.

Salazar narró que ofreció a AMLO y al entonces fiscal general mexicano, Alejandro Gertz Manero, que enviaran a un equipo para inspeccionar la aeronave que transportó a Zambada García de México a los Estados Unidos. Dijo que autoridades mexicanas y estadounidenses inspeccionaron el avión. “Informé a AMLO y a Gertz de la diligencia. Pero, aun así, de AMLO sólo hubo silencio. Para el lunes, era claro que algo estaba muy mal”.

El pasado 11 de febrero de 2025, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que “El Jando”, en efecto, era piloto de confianza de “Los Chapitos”, la célula delictiva ligada a la privación ilegal y entrega de “El Mayo” a Estados Unidos.

La FGR sostuvo que en agosto de 2025, “El Jando” fue entregado a Estados Unidos con otros 25 delincuentes de alta peligrosidad, esto, con fundamento en la Ley de Seguridad Nacional.

En junio de 2026, la actual titular de la FGR, Ernestina Godoy, junto a su equipo, encontraron en las carpetas de investigación del caso, los indicios en coincidencia de voz y huellas dactilares de “El Jando” con el piloto que trasladó el 25 de julio de 2024 a “El Mayo” y a Joaquín Guzmán López.

El pasado 8 de julio del 2026, la fiscal Godoy junto a Raúl Armando Jiménez, fiscal de Control Competencial y David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, ofrecieron una conferencia de prensa sobre el secuestro de “El Mayo”, en la que, afirmaron que gracias a los dictámenes periciales en materia de audio, se logró la identificación del piloto.