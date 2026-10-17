Identifican a tres de cinco víctimas halladas en fosa

Tres de los cinco cuerpos localizados en una fosa clandestina en el estado de Hidalgo ya fueron identificados por las autoridades y, de estos, dos han sido entregados a sus familiares, señaló el encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, Francisco Fernández Hasbun.

El funcionario señaló que continúan las investigaciones periciales en coordinación con la Comisión de Búsqueda de Personas, ya que dos de las víctimas contaban con fichas de búsqueda emitidas por las autoridades.

De las cinco personas que habían sido inhumadas clandestinamente en una fosa ubicada en la comunidad de Texas, municipio de Atotonilco de Tula, una mujer originaria de Oaxaca, identificada con las iniciales A. K. E. G., de 33 años de edad, así como un hombre originario de Tula, ya fueron restituidos a sus familiares.

Destacó que las investigaciones se mantienen abiertas para esclarecer las circunstancias de este crimen, así como el tiempo que los cuerpos permanecieron en la fosa clandestina.

El procurador explicó que la localización de este sitio fue resultado de los trabajos de búsqueda que se realizan de manera permanente para atender los casos de personas desaparecidas.