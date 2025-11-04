Identifican al asesino de Carlos Manzo

El asesino del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, fue identificado como Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias “El Cuate”.

De acuerdo con fuentes federales de seguridad, era originario de la colonia Miguel Hidalgo de Apatzingán, Michoacán y familiar de un hombre apodado “El Prángana”, operador de los hermanos Roldán Álvarez, grupo criminal que trabaja al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Escoltas sin vínculos con crimen organizado

Así también, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, descartó que existan indicios de que los policías municipales encargados de la seguridad del alcalde de Uruapan estén vinculados con la delincuencia organizada.

En conferencia de prensa, García Harfuch explicó que de acuerdo con las investigaciones en curso y las declaraciones recabadas por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, no hay elementos que relacionen al grupo de seguridad del alcalde con grupos criminales.

Refuerzan operativos en Michoacán

García Harfuch informó que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se reforzarán los operativos de seguridad e investigación en Michoacán, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Marina.

Además, no descartó que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

“Si fuera necesario, por supuesto solicitaremos al fiscal que lo atraiga”, respondió el secretario de Seguridad.

La ruta del agresor del alcalde

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, lamentó el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

El fiscal de la entidad señaló que cuenta con más de 40 dictamines de pruebas periciales y detalló que fueron dos implicados, el autor material e intelectual, aunque señaló que no se ha identificado a los atacantes.

Detalló que el ejecutor del atentado se hospedó en un hotel ubicado en el centro de la ciudad, alrededor de las 16:00 horas, donde inclusive realizó compras.

Apoyado de videos del atentado, el fiscal mostró la trayectoria del atacante, donde evidenció que el arma fue accionada siete veces, revelado también en la necropsia del cuerpo.

En los hechos también fueron heridos dos personas más; un elemento de Protección Civil y el regidor Víctor Hugo.

Mencionó que al arma usada por el encapuchado está vinculada a otros hechos.

Conago condena asesinato

Así también, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) expresó su “enérgica condena” por el cobarde homicidio” del alcalde Carlos Manzo, y manifestaron su solidaridad con su familia y el pueblo de Uruapan.

Los integrantes de la Conago hicieron un llamado a mantenerse unidos frente a la delincuencia y expresaron su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla.

Suspenden clases en Uruapan

Así también, este lunes las escuelas en Uruapan, públicas y privadas, suspendieron clases en protesta por el asesinato del edil Carlos Manzo.

A esta protesta se unió la Universidad Michoacana de San Nicolás, que en un comunicado expresó su “más profundo rechazo a la violencia y se une al clamor por el futuro de armonía y justicia para todas las y los michoacanos y mexicanos”.