IEEH descarta cancelar licitación con Cajas Graf

El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) afirmó que no tiene contemplado cancelar la licitación prevista para la organización de los próximos comicios, pese a la controversia por los contratos otorgados a la empresa Cajas Graf, S. A. de C. V., durante administraciones anteriores.

De acuerdo con la vocería del organismo, encabezado por la consejera presidenta, María Magdalena González Escalona, únicamente se tiene programada una licitación, cuyo procedimiento no ha sido cancelado. Sin embargo, su realización depende de una ampliación presupuestal que el instituto gestiona ante el Congreso del Estado, debido a que inicialmente no fueron aprobados los recursos necesarios.

Se precisó que esta contratación es prioritaria para los preparativos electorales, aunque el instituto deberá contar con suficiencia presupuestal antes de iniciar el procedimiento. Por ello, permanece a la espera de que se autoricen los medios adicionales solicitados.

Contrataciones

Respecto a los contratos con Cajas Graf, en documentos oficiales del órgano electoral, se señala que las contrataciones corresponden a 2021 y 2022, durante una administración anterior y para procesos electorales pasados.

De acuerdo con documentos oficiales del organismo electoral, Cajas Graf fue seleccionada para elaborar materiales utilizados en la elección de gubernatura de 2022, entre ellos urnas, mamparas, sellos y cajas para paquetes electorales.

El Informe Financiero y de Actividades 2021-2022 establece que el 8 de marzo de 2022 se emitió el fallo de la licitación pública LP-IEE-001-2022, correspondiente a la producción de documentación y material electoral para la renovación de la gubernatura de Hidalgo.

Irregularidades

En cuanto a los antecedentes contractuales, el acuerdo de 2021 se atribuye a la administración de la entonces consejera presidenta, Guillermina Vázquez Benítez, mientras que el de 2022 corresponde al periodo en que Ariadna González Morales ocupó provisionalmente el cargo del Consejo General, tras la salida de Vázquez Benítez en medio de señalamientos por presuntas irregularidades.