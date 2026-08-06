Iglesia buscará que Papa visite México en 2027

De concretarse una visita del Papa León XIV a México, ante las reiteradas invitaciones de la Iglesia mexicana y el gobierno federal, sería probable que viniera el próximo año, refirió monseñor Héctor Mario Pérez Villarreal, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

“Lo más probable es que este año no venga. Acaba de anunciar hoy (miércoles), en la mañana, en la Santa Sede el viaje que va a hacer a la parte sur, a Perú, Uruguay y Argentina, en noviembre, por lo tanto, este año no creo que venga o no haga un viaje más a Latinoamérica. Esperemos el próximo año. El próximo año todavía no está definida la agenda del Papa, entonces iremos estando atentos a lo que él va sugiriendo”, comentó.

Invitación

Monseñor Pérez Herrera recordó que, en septiembre de 2025, el consejo de presidencia de la Conferencia Episcopal Mexicana visitó al Papa León XIV, en Roma, para invitarlo a México, y él expresó su deseo de venir.