Iglesia católica condena ataque armado

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó su indignación por diversos actos de violencia registrados en el país en los últimos días y pidió justicia para las víctimas.

“Como Conferencia del Episcopado Mexicano, expresamos nuestro profundo dolor e indignación ante la violencia que continúa golpeando a nuestro país”, manifestó la Iglesia a través de un comunicado.

La CEM condenó el ataque armado en Salamanca, Guanajuato, ocurrido el domingo en un partido de fútbol, que dejó 11 personas fallecidas y, al menos, 12 heridos.

“Condenamos enérgicamente el ataque armado ocurrido en un campo de futbol de la colonia Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, Guanajuato. Este acto lastima profundamente la vida, la dignidad humana y la convivencia pacífica de nuestra sociedad, pedimos que no quede impune”, señaló.

También pidió que se castigue a quienes quemaron la puerta principal de la catedral de Puebla, el pasado 24 de enero.

La CEM solicitó a las autoridades que redoblen los esfuerzos para garantizar la seguridad de la ciudadanía.