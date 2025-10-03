Iglesia exige “fin del genocidio” en Gaza

Diálogo Nacional por la Paz -integrado por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Dimensión Episcopal para los Laicos, Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México y Jesuitas México- condenó enérgicamente la intercepción de la Flotilla Global Sumud por parte de fuerzas israelíes en aguas internacionales, durante su misión humanitaria hacia la Franja de Gaza.

“En la flotilla viajaban mexicanas y mexicanos, por ello exigimos su regreso inmediato y seguro a territorio nacional, con pleno respeto a sus derechos humanos, integridad física y debido proceso”, señalaron.

Asimismo, exigieron que el “fin del genocidio en Gaza”, alto al fuego permanente, acceso amplio, sostenido de ayuda humanitaria por todas las vías y rutas seguras para personal médico y de rescate.

También protección consular sin dilación para todos los mexicanos a bordo, localización, verificación de su estado de salud y comunicación con sus familias.