Iglesia llama a regular y limitar IA en México

La Iglesia católica llamó a regular la Inteligencia Artificial (IA) en México y afirmó que esta necesita límites, los cuales deben establecerlos los humanos y no las máquinas.

A través de su editorial Desde la Fe, indicó que se necesitan reglas que permitan innovar y, al mismo tiempo, colocar en el centro la dignidad humana.

Opinión clerical

“El verdadero progreso no puede medirse solo por aquello que una tecnología es capaz de hacer; también debe preguntarse a quién sirve, qué protege y qué clase de sociedad ayuda a construir”, dijo.

“Mientras buscamos construir máquinas cada vez más capaces, debemos asegurarnos de no entregarles nuestra capacidad de discernir, asumir responsabilidades y decidir nuestro futuro”, agregó.

En ese sentido, señalo que México se encuentra desde hace tiempo en un proceso de discusión sobre la IA, “un debate necesario, pero no solo para especialistas, desarrolladores, empresas tecnológicas o legisladores”.

“Regular la Inteligencia Artificial significa responder preguntas como ¿qué decisiones nunca deberían quedar exclusivamente en manos de un algoritmo? ¿Quién responde cuando un sistema provoca un daño? ¿Cómo protegemos la privacidad y los datos personales? ¿Qué hacemos frente a los riesgos para el trabajo, los derechos de autor, la verdad o la seguridad? ¿Cómo garantizamos que las personas más vulnerables no sean las primeras perjudicadas por estas tecnologías?”, expuso.

Regulación

Destacó que México tiene la oportunidad de construir una regulación que no nazca del miedo a la tecnología, pero tampoco de una confianza ingenua en ella.

“La Iglesia no mira con temor ni rechazo el desarrollo tecnológico. Por el contrario, reconoce que a lo largo de la historia la técnica ha contribuido significativamente a mejorar las condiciones de vida, pero también recuerda que todo progreso puede causar daño si no está guiado por la dignidad humana y orientado hacia el bien común”, expresó.

“Por lo mismo, nuestra propuesta es hablar menos de hasta dónde puede llegar la Inteligencia Artificial, y hablar más de quién debe ponerle límites y con qué criterios”, concluyó.