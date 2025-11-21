Iglesia se reúne con madres buscadoras

Colectivos de familias buscadoras de desaparecidos de varios estados del país, se reunieron con Javier Acero Pérez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, y Jorge Atilano González, director ejecutivo del Diálogo Nacional por la Paz, para presentar estrategias para agilizar la búsqueda de desaparecidos, que posteriormente serán entregadas a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Acusaron que las autoridades de todos los niveles de gobierno están rebasadas por la carga de trabajo, y la falta de personal, de recursos y tecnología; y en otros casos, no atienden a los familiares de las víctimas que acuden a denunciar una desaparición.

Entre las propuestas que se plantearon, están la creación de unidades municipales de búsqueda, realizar mesas de trabajo con los gobiernos estatales, instalar buzones de paz en iglesias y reclusorios para recibir denuncias anónimas de fosas.