Un 17 de agosto del año 1954 murió Hermila Galindo; y tan solo un año antes, México había reconocido constitucionalmente el derecho de las mujeres a votar y ser electas en elecciones federales.

Ella alcanzó a ver una conquista por la que había trabajado durante décadas, desde los años revolucionarios en que plantear la ciudadanía política de las mujeres significaba adelantarse a su tiempo.

72 años después, México tiene por primera vez una Presidenta de la República. Las mujeres encabezan Secretarías de Estado, gobiernos estatales, presidencias municipales, congresos e instituciones fundamentales para la vida nacional. Pero quizá el cambio más profundo ocurre más allá de los cargos públicos. Han comenzado a transformar la manera en que el Estado observa la vida cotidiana.

Eso es hablar de igualdad sustantiva. Los derechos adquieren sentido pleno cuando existen condiciones reales para ejercerlos. Esta perspectiva ha avanzado de manera transversal y hoy forma parte de decisiones sobre educación, salud, trabajo, seguridad, presupuesto, desarrollo social y movilidad.

Hablar de cuidados permite entender con claridad esta transformación. Millones de mujeres sostienen diariamente una parte fundamental de la vida del país: llevan a sus hijas e hijos a la escuela, acompañan a familiares a consultas médicas, atienden a personas mayores o con discapacidad, preparan alimentos, realizan compras y organizan buena parte de las tareas indispensables para los hogares.

Las mujeres dedican en promedio 39.7 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidados, mientras los hombres solo 18.2. Esa diferencia repercute directamente en el tiempo disponible para estudiar, trabajar, descansar, participar en la vida pública y desarrollarse profesionalmente.

México ha comenzado a incorporar esta perspectiva, y evidencia de ello es que el gobierno cuenta con instrumentos para orientar una movilidad con igualdad centrada en los cuidados y en 2026 el Presupuesto de Egresos incorporó por primera vez un anexo transversal destinado a identificar los recursos vinculados con el Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados.

Hace 72 años murió Hermila Galindo y alcanzó a ver reconocido el voto de las mujeres mexicanas. Hoy, todas y todos viven una etapa que probablemente habría parecido extraordinaria para muchas generaciones: una mujer a la cabeza del país, y la igualdad sustantiva se consolida para que los derechos conquistados lleguen cada vez más a la vida diaria de todas las mexicanas.