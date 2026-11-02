Iliana Yotova, primera presidenta de Bulgaria

Iliana Yotova, de 62 años, clara ganadora de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas ayer domingo en Bulgaria, según coinciden todos los sondeos postelectorales, es una experiodista y exdiputada socialista del Parlamento Europeo.

Fue vicepresidenta durante los más de nueve años de mandato de Rumen Radev, quien abandonó la Presidencia en enero para dar el salto a la política parlamentaria. Yotova defiende posiciones favorables a restablecer el diálogo con Moscú y contrarias al envío de más ayuda militar a Ucrania.

Nacida el 24 de octubre de 1964 en Sofía, procede de una familia vinculada a los sectores privilegiados durante el régimen comunista. Estudió en el Liceo Francés de la capital búlgara y se licenció en Filología Búlgara. En 2007 fue elegida eurodiputada, tras la entrada de Bulgaria en la Unión Europea (UE), y revalidó su mandato en 2009 y 2014.

Yotova ocupó la vicepresidencia durante casi una década, hasta enero de 2026, cuando asumió la jefatura del Estado tras la dimisión de Radev. Yotova es la primera mujer elegida presidenta de Bulgaria.