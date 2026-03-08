Impacta misil ruso en Járkiv, Ucrania

Al menos 10 personas, entre ellos dos niños, murieron el sábado cuando un misil ruso impactó un edificio residencial de cinco plantas en Járkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, informaron las autoridades, otras 16 resultaron heridas.

El presidente Volodymyr Zelenskyy condenó el ataque y pidió una respuesta internacional. Según el mandatario, Rusia atacó Ucrania durante la noche con 29 misiles y 480 drones dirigidos contra instalaciones energéticas en Kiev y otras regiones centrales, y se reportaron daños en al menos otros siete puntos del país.

De acuerdo con los datos preliminares, las defensas antiaéreas derribaron 19 misiles y 453 aviones no tripulados, y se registraron impactos de 9 misiles y 26 drones de ataque en 22 lugares.

Entre los fallecidos estaban una maestra de primaria y su hijo, alumno de segundo grado, que murieron en su casa, y una alumna de octavo curso que también perdió la vida junto a su madre, explicó el alcalde de la ciudad, Ihor Terekhov.