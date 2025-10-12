Impacto de las lluvias en México

Las lluvias intensas de los últimos días han dejado afectaciones severas en al menos cinco estados del país, donde se reportan deslaves, desbordamientos, daños en viviendas y hasta ahora, 41 personas muertas y 27 desaparecidas.

Debido a esta emergencia, la presidenta Claudia Sheinbaum, en coordinación con las y los gobernadores de cinco estados evalúan los daños y coordinan un plan de acción en busca de apoyar a las personas damnificadas.

Hasta el último reporte de la CNPC se dio a conocer que hay 41 personas fallecidas debido a las intensas lluvias registradas en el golfo y centro del país.

En Hidalgo suman 16 fallecidos, la mayoría por deslaves, Puebla reporta nueve personas sin vida, en Veracruz hasta el momento hay 15 muertos, Querétaro es la entidad que con una persona sin vida, ha reportado menos pérdidas humanas.

Asimismo, reportó la desaparición de 27 personas, sin embargo, no detalló a qué entidad pertenecen, pero mantienen trabajos de búsqueda.

Principales afectaciones

De acuerdo a la CNPC las principales afectaciones en Veracruz son:

Hay 61 municipios afectados, siendo los más impactados Álamo Temapache, Poza Rica, Tuxpan, El Higo, Tempoal e Ilamatlán, 16 mil viviendas dañadas, las cuales se ubican en 55 municipios, en los 55 municipios hay corrientes desbordadas, inundaciones, deslizamientos de laderas y 51 derrumbes registrados.

En la entidad se han rescatado a 220 personas en distintas condiciones.

En Querétaro siete municipios resultaron con afectaciones: Arroyo Seco, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles, San Joaquín, Peñamiller, Amealco de Bonfil, además hay 147 viviendas dañadas.

Cinco comunidades sin acceso temporal debido a que cinco vías de comunicación resultaron con afectaciones.

16 deslizamientos de laderas derivados de las lluvias intensas.

Se desbordó el río Jalpan y provocó inundaciones y cortes carreteros en cinco municipios.

En San Luis Potosí, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que:

Hay cinco municipios con daños, mil viviendas afectadas, 25 derrumbes.

Además, de cuatro corrientes desbordadas o con escurrimiento activo y un derrumbe de gran magnitud y desbordamiento de los ríos Axtla y Moctezuma.

Han evacuado a mil personas de zonas de riesgo, quienes reciben atención y apoyo humanitario.

En el estado de Puebla se reportó: 37 municipios con afectaciones, 16 mil viviendas dañadas por las lluvias intensas, cifra que continúa en proceso de verificación y cuantificación.

La Defensa, Semar y CFE, con apoyo de autoridades estatales, continúan atendiendo a la población.

En Hidalgo se reportó: 13 municipios afectados, mil 200 viviendas y 308 escuelas dañadas, así como 59 centros de salud devastados, hay 150 comunidades sin acceso, seis corrientes desbordadas, además de 71 vías de comunicación con afectaciones y 190 derrumbes o deslizamientos de laderas.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que las lluvias torrenciales afectaron hasta el corte del 10 de octubre, 982 kilómetros de carreteras federales en Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Veracruz.

647 kilómetros de estas carreteras han sido liberados y se trabaja en los 335 restantes.

Al corte de las 4:45 de este 11 de octubre, la CNPC informó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), reportó: 1,056 km de la red carretera federal con afectaciones en los cinco estados, 664 km de estas carreteras han sido rehabilitados.

392 km se encuentran en atención y 112 km permanecen interrumpidos.

En las labores participan 122 equipos de maquinaria y 245 elementos, en coordinación con autoridades estatales y municipales.