IMPI entrega constancia oficial a Pato Merlín

El “Pato Merlín” ya es marca registrada en México, por lo que solo sus dueños podrán utilizar ese nombre.

La Secretaría de Economía y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) otorgaron el registro de marca del pato a su propietaria, Karla Ivette Gómez López, tras recibir formalmente la solicitud el 22 de junio pasado.

El procedimiento se hizo a través del sistema de marca en línea (Marcanet), en donde se pidió el registro de “Pato Merlín”, así como “su diseño tridimensional, para la protección de servicios de educación, formación, entretenimiento, así como actividades deportivas y culturales, entre otros”.

Ello se vinculó a las solicitudes, identificadas con los números 3646513 y 3646554, que presentó Gómez López, dando inicio formal al procedimiento administrativo correspondiente conforme a la normativa vigente en materia de propiedad industrial.

El director general del IMPI, Vidal Llerenas, en compañía del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, hizo entrega a la solicitante de una constancia oficial.