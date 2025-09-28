Impiden ingreso a EE. UU. de diputado del Partido Verde

Tras 13 horas en revisión, agentes de Immigration and Customs Enforcement (ICE) impidieron la entrada a Estados Unidos al diputado federal del Partido Verde y exalcalde de Matamoros, Mario López Hernández.

El legislador aliado de la 4T conocido como “La Borrega” fue retenido por autoridades migratorias de Estados Unidos la noche del viernes y regresado a México la mañana de este sábado en el puente fronterizo.

El legislador ingresó a territorio americano alrededor de las 18:00 horas del viernes y de inmediato fue trasladado a oficinas del ICE donde se le realizó un exhaustivo interrogatorio. Finalmente, fue devuelto a México sin sus equipos de telefonía celular y sin su visa, la cual le fue cancelada.

La detención la realizaron personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en Brownsville, Texas, en el Puente Viejo Internacional, cuando intentaba ingresar a Estados Unidos sin que se conozcan las causas de este proceso.

Trascendió que el legislador fue cuestionado con relación a presuntos vínculos con actividades relacionadas con el huachicol, tema que lo ha implicado desde tiempo atrás.

A pesar de que sus abogados acudieron con la intención de frenar cualquier acción por parte del Gobierno de Estados Unidos, no pudieron evitar que la visa le fuera retirada.

Tras concluir la revisión, el diputado fue retornado a México y hasta el momento, ni el legislador ni las autoridades estadounidenses han emitido una versión oficial sobre las causas específicas del interrogatorio.