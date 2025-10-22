Implementan IMSS consulta nocturna

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, destacó la implementación de una nueva modalidad de consulta nocturna en unidades de medicina familiar, como parte de la estrategia “2-30-100” que busca ampliar la cobertura de atención y aprovechar al máximo la capacidad instalada del Instituto.

Durante su participación en la conferencia matutina Robledo explicó que esta iniciativa surgió a partir de las encuestas y comentarios de los propios derechohabientes, especialmente en Quintana Roo, donde muchas personas laboran en el sector turístico y encuentran difícil acudir a consultas en horario regular.

“Es lo que queremos traer hoy: una nueva modalidad de atención nocturna”, indicó.