Implementar el voto por internet aún no es viable

La Comisión de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) consideró que no es viable implementar el voto por internet de manera generalizada en México con la ley vigente, sumado a los costos y medidas de seguridad que deben considerarse para esta modalidad.

Sin embargo, analiza realizar una prueba piloto en la elección de Coahuila en 2026, que estaría enfocada para el voto anticipado de personas con discapacidad y personas cuidadoras primarias.

El documento fue presentado en la comisión y será discutido en la próxima sesión del Consejo General del INE.

“Desde el análisis jurídico, se concluye que no existe viabilidad para la implementación del voto por Internet de forma generalizada para la población en territorio nacional debido a que esta modalidad no está considerada en la normatividad aplicable”, sostiene el documento.

El asunto surgió de una solicitud de personas con discapacidad y cuidadoras primarias para poder votar de forma electrónica en territorio mexicano, como ocurre en el extranjero. El INE respondió que no era posible, sin embargo, el Tribunal Electoral ordenó al instituto revisar la viabilidad de esta opción.

El documento establece que la prueba piloto en Coahuila se haría en un contexto controlado de una entidad y una boleta electoral, lo cual permitiría validar y perfeccionar el esquema propuesto para voto anticipado (boleta impresa y por internet) en este grupo de personas.