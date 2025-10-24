Impondrán EUA y Europa sanciones a Rusia por guerra

El péndulo en esta guerra se inclinó este jueves a favor de Ucrania, con la decisión de Estados Unidos de imponer duras sanciones al petróleo ruso, mientras Europa se suma con un nuevo y sustancial paquete de medidas restrictivas, aprobado oficialmente poco antes de que los líderes se reunieran en el Consejo para la cumbre de la UE.

Además, según se informó, Washington dio luz verde al suministro de misiles Patriot, esenciales para la defensa del espacio aéreo ucraniano.

En ese sentido, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, llegó a Bruselas con una imagen mucho mejor.

Y la atención se centra ahora en la posibilidad de utilizar los activos rusos congelados para financiar el esfuerzo bélico de Ucrania.

Zelensky fue clarísimo: “Tenemos la intención de utilizar una parte significativa de este dinero para comprar armas europeas”.

El juego se vuelve así circular

Los 140 mil millones de euros del Banco Central ruso, aunque no se incautaron formalmente, acabarían financiando las bases industriales ucranianas y europeas.

Este miércoles, Suecia mostró el camino con un acuerdo preliminar para el posible suministro de entre 100 y 150 aviones Gripen a Ucrania, un pacto que sorprendió a los demás socios.

“Rusia teme mucho que la UE tome una decisión sobre el uso de los activos congelados. Podría darnos la oportunidad de ganar, no solo de defendernos”, declaró Zelensky en una conferencia de prensa en Bruselas.

El objetivo es ejercer la máxima presión sobre el presidente ruso, Vladimir Putin, para finalmente obligarlo a sentarse a la mesa de negociaciones.