Imponen cuota compensatoria a aluminio de China

Por incurrir en prácticas desleales, conocido como dumping, la Secretaría de Economía (SE) impuso una cuota compensatoria a las importaciones de perfiles y barras de aluminio originarias de China, de 1.58 dólares por kilogramo.

Esos productos se emplean en la construcción de estructuras ligeras como ventanas, puertas, muros cortina, cubiertas de pasarelas, cercas de jardín, placas de techo, pasamanos y barandillas.

En el Diario Oficial de la Federación (DOF), la dependencia explicó que el producto asiático entraba al mercado mexicano por debajo del precio de mercado, lo que significaba una distorsión que daña a la producción nacional.

Tras una investigación que inició el 5 de marzo del año pasado, la dependencia dijo que “los resultados del análisis de daño y causalidad indican que la rama de producción nacional enfrenta una condición de deterioro, ya que durante el periodo analizado perdió participación de mercado y debió disminuir sus precios y ventas al mercado interno, afectando su utilidad operativa, a fin de enfrentar las condiciones de discriminación de precios de las importaciones investigadas”.