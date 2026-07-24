Imponen sanciones a brigadas médicas cubanas

Estados Unidos anunció el jueves sanciones contra el ministro de Salud Pública cubano, José Ángel Portal Miranda, y la red de brigadas médicas en el extranjero, la principal fuente de divisas del gobierno comunista.

Las sanciones también afectan a tres entidades cubanas del sector energético y a otras cuatro asociadas al conglomerado militar y empresarial Gaesa que habían cambiado de estatuto o habían sido transferidas para intentar evitar sanciones previas, explicó el Departamento de Estado en su comunicado.

El envío de brigadas médicas al extranjero constituye la principal fuente de ingreso de divisas del gobierno comunista de Cuba, con siete mil millones de dólares en 2025, según cifras oficiales.

Pero en los últimos meses, Guatemala, Honduras, Jamaica y Guyana finalizaron esos acuerdos que, en algunos casos, permitieron el despliegue de personal sanitario cubano durante más de 25 años.

Washington pasa ahora a sancionar financieramente a la Unidad Central de Cooperación Médica, a su directora Gretza Sánchez Padrón y a la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, así como al ministro de Salud Pública, en el cargo desde 2018.

El Departamento de Estado considera que esas brigadas son una forma de “tráfico de seres humanos” y de “explotación”.

Por otra parte, el Gobierno de Cuba tildó de “acto de agresión” las sanciones anunciadas este jueves por el Departamento de Estado de EE. UU. contra nueve entidades y dos funcionarios de la isla, y acusó a Washington de “intenciones genocidas” con el fin de provocar una crisis humanitaria.