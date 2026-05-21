Imponen veto definitivo a Mayer

Después de que el diputado Sergio Mayer Bretón presentó su renuncia a la militancia de Morena por motivos personales, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido guinda impuso un veto definitivo en contra del actor, a quien acusó de afectar la imagen del movimiento.

En un comunicado, explicó que el pasado 24 de febrero se inició un procedimiento sancionador en contra de Mayer Bretón, en su calidad de legislador federal, tras solicitar licencia para ingresar al reality show “La Casa de los Famosos”, en donde fue eliminado tras apenas tres semanas de iniciado el programa.

Según determinó Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), esta decisión afectó la imagen del partido porque el actor interpuso intereses personales sobre los principios del movimiento de la llamada Cuarta Transformación.

En ese procedimiento, se impuso como medida cautelar la suspensión de los derechos partidarios de Sergio Mayer. Sin embargo, la Comisión de Honestidad señaló que, durante el procedimiento, el diputado no atendió las etapas.

Por esta situación, se solicitó a las instancias correspondientes del partido la baja del padrón de afiliados y la exclusión del diputado federal para ser candidato de Morena en cualquier proceso de selección.

Tras su salida de Morena, será encontrar otro partido político para continuar con su proyecto. De acuerdo con fuentes de este diario, a Mayer Bretón se le vio en el comedor del Partido Verde en la Cámara de Diputados, cuando Morena tiene el propio, antes de que concluyera el periodo ordinario de sesiones.

Otras fuentes señalaron que en esos días, el diputado Mayer también se acercó a la diputada panista Kenia López Rabadán.

En abril, surgieron rumores en redes sociales de que Sergio Mayer podría buscar se anexión a Movimiento Ciudadano (MC); no obstante, Jorge Álvarez Máynez desechó la posibilidad contestando: “Gracias. Pero no, gracias”