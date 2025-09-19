Impuesto a videojuegos aumentará piratería

El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de 8 % a la venta y descarga de videojuegos con contenido violento o para adultos, solo generaría una recaudación neta equivalente al 0.002 % del presupuesto federal estimado para 2026 y fomentará mercado ilegal, aseveró The Competitive Intelligence Unit (CIU).

La firma consultora dijo que la iniciativa de reforma afectará a la industria porque se estima que ese gravamen reducirá hasta en 1.5 % los ingresos totales del sector de videojuegos.

Además de que, afirmó, no se analizaron bien los datos de un estudio hecho por ellos, en otras palabras, se basa en una "interpretación incorrecta y sesgada de los datos de The CIU, pues no todos los juegos de acción, aventura y disparos son violentos".

En un comunicado, la consultoría indicó que "el impuesto afectaría negativamente a la industria y al consumo".

De la misma manera puede aumentar el mercado ilegal de esta industria porque pudiera fomentar la compra de videojuegos piratas.