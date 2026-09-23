Impugna Farías fallo de juez que desechó amparo

Manuel Roberto Farías Laguna, exvicealmirante acusado de encabezar una red de huachicol fiscal dentro de la Marina, impugnó la resolución de un juez que desechó su demanda de amparo contra lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sobre su caso en la “Mañanera del Pueblo” del 12 de junio de 2026.

En acuerdo publicado en listas del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Jorge Cruz Flores, juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con sede en Toluca, informó que el sobrino político del almirante José Rafael Ojeda Durán, tramitó una queja misma que será remitida a un Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito para su análisis y resolución.

Demanda de amparo desechada

El 4 de septiembre, el juez Jorge Cruz Flores desechó la demanda de amparo del exmarino preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, al considerar que los actos reclamados son competencia de una autoridad en materia administrativa.

En su resolución, el juzgador afirmó que las manifestaciones vertidas por Sheinbaum Pardo, en su conferencia matutina denominada “Mañanera del Pueblo”, el viernes 12 de junio, fueron en uso de su derecho a la libertad de expresión con el que cuenta.

El exvicealmirante recurrió en junio de este año a la protección de la justicia contra los dichos de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre las cartas que le envió para que interviniera en su caso y de que tiene responsabilidad en las acusaciones que le realiza la Fiscalía General de la República (FGR).

Farías Laguna manifestó en su demanda de amparo haber dirigido cartas a autoridades del Estado mexicano, entre ellas la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objeto de hacer valer irregularidades y la existencia de una narrativa pública que lo presenta anticipadamente como responsable de hechos que aún deben ser probados ante autoridad judicial.