El exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, tramitó un recurso de apelación contra la vinculación a proceso que se le dictó en octubre pasado por el delito de traición a la patria, relacionado con la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en Ingles) en el polémico operativo antidrogas en la sierra del estado.

En consecuencia, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación admitió a trámite la impugnación del panista y programó para el 20 de enero de 2027 la audiencia en la que resolverá si confirma o revoca la resolución emitida por el juez de control Ricardo Alfonso Santos Dorantes, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México.

“Con apoyo en el precepto 470 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aplicado contrario sensu, se admite el recurso de apelación interpuesto”, resolvió el Tribunal.

En un acuerdo publicado este martes, el órgano jurisdiccional informó que la diligencia se realizará por videoconferencia, por lo que pidió a las partes contar con algún dispositivo con acceso a internet y conectarse quince minutos antes para las pruebas de audio y video.

Jáuregui Moreno se encuentra preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, luego de que un juez de Control lo procesara y le dictara prisión preventiva oficiosa por el delito de traición a la patria.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), César Gustavo Jáuregui Moreno y Guillermo Arturo Zuany Portillo coordinaron y permitieron la ejecución del operativo en la comunidad del Pinal, en la sierra de Chihuahua, con la intervención de cuatro personas extranjeras, careciendo de competencia y en absoluta contravención a los lineamientos en materia de seguridad nacional.

Además de que ocultaron a la nación la presencia y participación de las cuatro agentes de la CIA.