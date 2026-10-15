Impugnarán resolución que favorece a Noroña

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, dijo que impugnará la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán que decidió proteger al senador Gerardo Fernández Noroña (Morena) tras cometer violencia política en razón de género en su contra.

En un comunicado, la alcaldesa recordó que, en julio pasado, el Tribunal resolvió que el senador Gerardo Fernández Noroña ejerció violencia política en razón de género en su contra, ordenó una disculpa pública, su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas y medidas de reparación.

Sin embargo, el pasado 10 de octubre el mismo Tribunal decidió que la resolución anterior no aplica porque “el senador está protegido por la inviolabilidad parlamentaria”.

Grecia Quiroz señala que “el senador nunca se retractó ni ofreció disculpa. Lo que cambió fue la disposición del Tribunal de proteger a una mujer frente a un hombre con poder.