Impulsa 4T Fiscalía Especializada en Asuntos Indígenas

Diputados y senadores de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) impulsan la creación de una Fiscalía Especializada en Asuntos Indígenas que opere a nivel nacional.

Se trata de una iniciativa impulsada por la diputada Evelyn Sánchez Sánchez, la cual fue aprobada en el Congreso Local de Baja California el pasado 24 de diciembre de 2025, que derivó en la creación de la mencionada Fiscalía, y que ahora busca ser replicada en las 32 entidades del país.

Durante la presentación de un balance legislativo, como parte de su informe de labores, Sánchez Sánchez explicó que la reforma estuvo inspirada en sus propias raíces oaxaqueñas y enfocada en garantizar el acceso a la justicia con perspectiva de género y respeto cultural.

“El pueblo demanda altura de miras. Demanda que hagamos política con dignidad, que dejemos de lado la politiquería y las confrontaciones innecesarias”, puntualizó.

En el evento estuvieron presentes líderes comunitarios, así como autoridades locales y federales, la senadora con licencia y coordinadora estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación en Baja California, Julieta Ramírez, respaldó la propuesta, que será llevada a la Cámara alta.

Evelyn Sánchez destacó, además, la presentación de 18 iniciativas y 20 puntos de acuerdo enfocados en la justicia social, servicios públicos y atención a poblaciones vulnerables.