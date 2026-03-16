Impulsa mediación electoral para fortalecer democracia

Durante más de tres décadas, la justicia electoral se ha consolidado como uno de los pilares de la democracia mexicana, al garantizar que los conflictos políticos se resuelvan mediante instituciones, reglas y sentencias, lo que ha brindado estabilidad democrática y certeza a la ciudadanía, aseguró el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García.

Al participar en la mesa de diálogo de Justicia Alternativa con autoridades electorales y representantes de partidos políticos en Nuevo León, destacó que para transformar los desacuerdos políticos en entendimientos posibles, el máximo tribunal electoral impulsa los mecanismos alternativos de solución de controversias que fortalecen y modernizan el sistema democrático mexicano.

Explicó que herramientas como la mediación, la conciliación y los procesos restaurativos amplían las capacidades de la justicia electoral, al privilegiar el diálogo y la construcción de acuerdos.

Aclaró que estos mecanismos no sustituyen la función jurisdiccional ni debilitan las sentencias, sino que complementan el trabajo de los tribunales, al ofrecer espacios de diálogo que permiten atender los conflictos antes de que escalen.

El magistrado presidente de la Sala Superior del TEPJF consideró que la creciente complejidad de la competencia política hace necesario incorporar herramientas que permitan procesar los desacuerdos dentro de la legalidad y mediante vías que contribuyan a reconstruir la confianza entre actores políticos y fortalecer la cultura democrática.