Impulsa Miguel Díaz-Canel cambios en Cuba

La Asamblea Nacional del Poder Popular, el Parlamento cubano, aprobó el jueves una ley que reorganizará el Estado y reducirá sus ministerios y otra sobre la vivienda que amplía los derechos propietarios.

Mientras, el presidente Miguel Díaz-Canel defendió ante los diputados la reciente publicación de políticas aperturistas al sector privado en la isla.

Díaz-Canel encabezó el foro legislativo, mientras que el exlíder Raúl Castro lo siguió por teleconferencia.

La reorganización del Estado fue anunciada en junio y contempla reducir de 27 a 20 los ministerios, al tiempo que se producirán algunas fusiones y desaparecerán otros cuyos contenidos serán absorbidos por los restantes. Por ejemplo, el nuevo Ministerio de Agricultura y Alimentación reunirá a los actuales de Agricultura y de la Industria Alimentaria.

En tanto, la nueva ley de vivienda permitirá que los ciudadanos tengan dos viviendas a su nombre en zonas urbanas, hasta ahora solo se autoriza una, y una de descanso y que los emigrados no pierdan sus propiedades.