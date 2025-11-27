Impulsa Morena cambios en designación del fiscal

La mayoría morenista en el Congreso de Veracruz aprobó una reforma constitucional para reducir de nueve a cuatro años el encargo del fiscal general del Estado y devolver al Ejecutivo la facultad de presentar una terna para su designación y el inicio de su destitución.

Durante una sesión nocturna, Morena y sus aliados aprobaron diversas disposiciones de la Constitución Política, entre las cuales destaca que, si en dos ocasiones los diputados no logran un acuerdo para nombrar al fiscal, entonces el gobernador en turno lo hará de manera directa.

Para distintos especialistas en derecho, los cambios legales –que aún deben ser avalados por la mitad más uno de los 212 Ayuntamientos- son una regresión, pues se retoma el modelo de designación de fiscales a antes de las reformas federales que pasaron de las procuradurías a las fiscalías “autónomas” de nueve años.

Antes a la reforma, se preveía que habría un artículo transitorio para definir si se mantendría en el cargo o seria destituida la actual fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadans, designada durante la gestión del morenista Cuitláhuac García Jiménez, sin embargo, en la reforma aprobada se mantuvo intacta su posición.

Solo se estableció que los legisladores tendrán un plazo de 120 días para llevar a cabo las adecuaciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Fue con 42 votos a favor, cinco en contra y cero abstenciones, como el pleno de la LXVII Legislatura hizo cambios en el procedimiento para la designación de la persona titular de la Fiscalía General del Estado y la duración del periodo en el cargo y otorgó mayores facultades al gobernador o gobernadora en turno.