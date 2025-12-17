Impulsa Mundial renta de locales más pequeños

En víspera de la Copa Mundial FIFA 2026, la demanda de locales comerciales en zonas emergentes va al alza, pero en espacios más pequeños.

En colonias como Santa María la Ribera, Doctores, San Rafael, Portales y Escandón, los locales de entre 60 y 120 metros cuadrados (m²) son los más demandados y los más escasos, de acuerdo con la plataforma Spot2.mx.

Este reacomodo redefine la lógica de ocupación, negociación y resolución de conflictos en el mercado de arrendamiento de locales comerciales.

“Las zonas de lujo continúan siendo imanes de demanda, pero ya no concentran el crecimiento más dinámico.

Hoy, la transformación ocurre en micro locales, corredores de alto tránsito y colonias emergentes que están absorbiendo a las marcas desplazadas por la saturación y altos costos de Roma, Condesa y Polanco”, dijo Pablo Gadsden, cofundador y director de plataforma.

En cuanto a precios, en Santa María la Ribera la renta de una local comercial pasó de 220 a 400 pesos por m² en dos años, un alza cercana al 50 %.

Una dinámica similar ocurre en Doctores, Guerrero, San Rafael, Escandón, Portales y el corredor Santa Fe-sur, donde la búsqueda se concentra en espacios pequeños y flexibles.

El tipo de negocio que se está instalando en estos locales corresponde a gastronomía de autor, experiencias de nicho, comercio especializado y pop-ups o tiendas de exhibición que requieren poca inversión de capital, especialmente en locales menores a 80 m².