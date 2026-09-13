Impulsa protección PVEM del xoloitzcuintle

La diputada Ana Erika Santana González (PVEM) impulsó una serie de actividades en la Cámara de Diputados enfocadas en concientizar sobre la protección, difusión y preservación del xoloitzcuintle.

Durante tres días el recinto legislativo dio lugar a una exposición fotográfica, un encuentro con especialistas para hablar sobre los riesgos que enfrenta esta raza en Europa, un conversatorio, un taller dirigido a adolescentes para acercarlos a su historia y significado cultural, así como un diálogo sobre tanatología.

En el foro “Protección a la raza canina nacional: el xoloitzcuintle”, la diputada llamó al Gobierno de Alemania a valorar cuestiones jurídicas, administrativas y veterinarias relacionadas con esta raza que consideren su antigüedad, origen mexicano, historia genética, relevancia cultural y la evidencia científica disponible.

Impulsan Día Nacional del Xoloitzcuintle

Asimismo, recordó que presentó una iniciativa para declarar el Día Nacional del Xoloitzcuintle el 27 de octubre de cada año, debido a su relación con las celebraciones de Día de Muertos y el lugar que estos animales ocupan en dichas tradiciones.

Por su parte, Kerstin Dornath, investigadora, expuso la situación que, de acuerdo con sus pesquisas, enfrentan xoloitzcuintles y otras razas de perros sin pelo en Alemania, donde hay interpretaciones de normas de protección animal que derivan en prohibiciones de crianza y órdenes de castración. En Alemania existen entre 150 y 200 ejemplares.