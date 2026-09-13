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NacionalNación

Impulsa protección PVEM del xoloitzcuintle

Septiembre 13 del 2026

La diputada Ana Erika Santana González (PVEM) impulsó una serie de actividades en la Cámara de Diputados enfocadas en concientizar sobre la protección, difusión y preservación del xoloitzcuintle.

Durante tres días el recinto legislativo dio lugar a una exposición fotográfica, un encuentro con especialistas para hablar sobre los riesgos que enfrenta esta raza en Europa, un conversatorio, un taller dirigido a adolescentes para acercarlos a su historia y significado cultural, así como un diálogo sobre tanatología.

En el foro “Protección a la raza canina nacional: el xoloitzcuintle”, la diputada llamó al Gobierno de Alemania a valorar cuestiones jurídicas, administrativas y veterinarias relacionadas con esta raza que consideren su antigüedad, origen mexicano, historia genética, relevancia cultural y la evidencia científica disponible.

Impulsan Día Nacional del Xoloitzcuintle

Asimismo, recordó que presentó una iniciativa para declarar el Día Nacional del Xoloitzcuintle el 27 de octubre de cada año, debido a su relación con las celebraciones de Día de Muertos y el lugar que estos animales ocupan en dichas tradiciones.

Por su parte, Kerstin Dornath, investigadora, expuso la situación que, de acuerdo con sus pesquisas, enfrentan xoloitzcuintles y otras razas de perros sin pelo en Alemania, donde hay interpretaciones de normas de protección animal que derivan en prohibiciones de crianza y órdenes de castración. En Alemania existen entre 150 y 200 ejemplares.

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