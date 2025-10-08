Impulsa reforma en favor de menores huérfanos

Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron una iniciativa que busca visibilizar y atender a la niñez en situación de orfandad, garantizar sus derechos y ofrecerles un futuro con oportunidades y protección.

La senadora del Grupo Parlamentario del PAN, Imelda Sanmiguel Sánchez, presentó una iniciativa para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), Argumentó que de acuerdo con el Inegi hay más de un millón 600 mil niños, niñas y jóvenes, menores de edad, que viven sin sus padres.

En tribuna, durante la sesión ordinaria dijo que “la crisis de orfandad es un fenómeno complejo, conformado por una serie de factores entrelazados que abarcan ámbitos sociales, económicos, naturales y sanitarios”. La iniciativa propone definir la orfandad como la situación en la que una niña, niño o adolescente no cuenta con padre, madre o ambos, ni con una persona que legalmente ejerza la patria potestad, y que requiere de la protección solidaria del Estado.

En otro tema, la bancada del PAN en el Senado votará en contra de la iniciativa de Ley de Aduanas, porque “no se hace cargo del robo del siglo, no se hace cargo del huachicol fiscal, no se hace cargo de esos 177 mil millones de pesos que se robaron los integrantes de Morena y con los que se han enriquecido”.

Aseveró el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, quien acusó que en la exposición de motivos ni siquiera se reconoce la existencia del problema y nosotros seguimos insistiendo.