Impulsa Sheinbaum obras hidráulicas en todo México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que se destinan cerca de 12 mil millones de pesos (mdp) en acciones para evitar inundaciones con el objetivo de proteger la vida de las personas, además de que el Gobierno de México realiza 23 mil obras de agua potable, drenaje y saneamiento en dos mil 300 municipios, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en coordinación con los gobiernos estatales y municipales.

El director general de la Conagua, Efraín Morales López, detalló que se trata de un programa robusto e integral de prevención de inundaciones ante las lluvias, el cual tendrá continuidad año con año con el propósito de proteger a la población. Explicó que las obras en Iztapalapa, Ciudad Nezahualcóyotl y La Paz son la ampliación de la capacidad de 300 mil a 400 mil metros cúbicos (m3) de la laguna El Salado; un incremento de 4 mil litros por segundo (l/s) en el colector Teotongo; de 3 mil l/s en el colector Los Pinos; de 20 mil l/s en el colector Carmelo Pérez; de 16 mil l/s en el Cárcamo de Bombeo Bordo de Xochiaca; y la ampliación de cauces de la laguna Churubusco.

EE. UU. ha negado 36 solicitudes de extradición

En otro tema, la mandataria informó que el gobierno de Estados Unidos ha negado 36 solicitudes de extradición realizadas por México, por no contar con las pruebas correspondientes, por lo que justificó que no se haya detenido y extraditado al gobernador Rubén Rocha Moya como solicitó el Departamento de Justicia estadounidense.

Manifestó que su administración no cambiará su posición respecto a la solicitud de extradición de Rocha Moya, y no procederá hasta que no se presenten pruebas en su contra.

Además, pidió un juicio justo para el gobernador con licencia de Sinaloa. También defendió que ningún ciudadano puede ser acusado sin pruebas, una opción que, asegura, no están considerando los llamados “comentócratas”.

La mandataria explicó que de las tres opciones que dicen que ha tenido por el caso de Rubén Rocha y otros nueve exfuncionarios, les falta la más importante: “pedir pruebas”.

Descarta que UIF congele cuentas

Al abundar sobre la reunión que sostuvo este miércoles con representantes empresariales, Claudia Sheinbaum aclaró a empresarios del país que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no ha congelado cuentas bancarias a integrantes del sector, y subrayó que el objetivo del Gobierno Federal es combatir a la delincuencia organizada mediante el seguimiento de recursos financieros ilícitos.

La presidenta señaló que uno de los temas abordados fue la percepción de “falta de certidumbre” para la inversión en México.

Ante ello, sostuvo que su administración está dispuesta a atender las inquietudes del sector, particularmente en materia de simplificación de trámites y certeza regulatoria.

Llamada con presidente de Corea del Sur

Más tarde, Sheinbaum Pardo sostuvo una llamada telefónica con el mandatario coreano, Lee Jae Myung, a quien agradeció las facilidades para que BTS saludara desde un balcón de Palacio Nacional a los ARMY.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el mandatario de la República de Corea agradeció y aceptó la invitación realizada por la presidenta de México para efectuar una visita al país este año.

En la llamada, dijo la SRE a cargo del canciller Roberto Velasco, coincidieron “en profundizar la excelente relación bilateral y la cooperación económica entre ambos países”.