Impulsan apoyos a salud mental de juventudes LGBTQ+

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, la diputada Laura Hernández García organizó el foro “Derecho a la salud mental y acompañamiento familiar para juventudes LGBTTTIQ+”.

La finalidad es recordar que el cuidado del bienestar de la mente es un derecho humano al que se le ha puesto poca atención, pero requiere de la elaboración de políticas públicas con presupuesto en beneficio de toda la población.

Más aún cuando se pertenece a poblaciones históricamente vulneradas y discriminadas, cuyos derechos no están ampliamente protegidos desde la Constitución Política.

La legisladora por Movimiento Ciudadano recordó que está pendiente la deliberación de su iniciativa para modificar el artículo 1, a fin de que se establezca la prohibición de la discriminación por orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales.

En el evento también se dijo qque está realizando un protocolo de atención a la salud LGBTTTIQ+ para que sea seguido por todas las instancias sanitarias.