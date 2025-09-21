Impulsan el Renacimiento Maya con exposición

Más de 70 expositores procedentes de Yucatán ofertaron este sábado y domingo sus productos gastronómicos y artesanales, en el Complejo Cultural Los Pinos.

Durante la inauguración, el gobernador de Yucatán, Joaquín Jesús Díaz Mena, destacó que su gobierno impulsa el Renacimiento Maya, “queremos que el pueblo maya tenga sus mejores años durante nuestro periodo para que haya bienestar para sus familias. Nos comprometimos a acabar con la desigualdad y queremos nivelar la balanza que estuvo inclinada solamente para unos cuantos. Renacimiento Maya es precisamente enaltecer nuestra lengua, nuestro arte y la visión, la cosmovisión que nuestros hermanos mayas tenían del mundo y que siguen teniendo”.

Cultura

El mandatario estatal remarcó que ir a Yucatán es encontrarte con una cultura milenaria, por lo que turistas y habitantes de la capital disfrutarán de este 20 y 21 de septiembre, los asistentes conocerán desde música, danza, gastronomía, exposiciones, muestra artesanal.

Durante su participación, la secretaria de cultura del Gobierno Federal, Claudia Curiel de Icaza señaló que se prevé que en estos días asistan entre 15 y 20 mil personas.