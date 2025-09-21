Impulsan iniciativa para proteger identidad digital

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa que busca dar respuesta a uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo: el reconocimiento de la identidad digital de las personas frente al uso no autorizado de las tecnologías de inteligencia artificial (IA) generativa.

La identidad digital es la representación de una persona, organización o sistema en el entorno digital, compuesta por un conjunto de datos, información y características que permiten su identificación y la vinculan a acciones y actividades en línea.

La vicecoordinadora Dolores Padierna destacó que vivimos una transformación tecnológica profunda, en la que herramientas capaces de replicar rostros, voces y cuerpos abren oportunidades, pero también generan riesgos graves para la privacidad, la reputación y la dignidad humana.

“En nuestro país ya hemos visto ejemplos concretos: la clonación de voces sin consentimiento, la difusión de imágenes manipuladas y el vacío normativo que deja en indefensión a la ciudadanía”, subrayó.

Ordenamientos

La propuesta reconoce la identidad digital como una dimensión de la personalidad y plantea una reforma integral a cinco ordenamientos fundamentales:

- Ley Federal del Derecho de Autor para clasificación de contenidos generados por IA en tres categorías (autogenerados, híbridos y representaciones virtuales de personas reales), con reglas claras sobre protección y consentimiento.

- Código Penal Federal para la tipificación de la suplantación digital como delito, con sanciones severas para quienes manipulen atributos personales con fines ilícitos, políticos o sexuales.

- Código Civil Federal en materia reconocimiento de la identidad digital como parte de la personalidad jurídica, estableciendo responsabilidad civil en caso de violación.

- Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

- Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.