Impulsan innovación tecnológica en salud

Gerardo Orantes, jefe de la Oficina de la Dirección General, presentó ante la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, el proceso de innovación tecnológica del IMSS Bienestar.

En la mañanera, el funcionario dijo que se está impulsando la innovación tecnológica en el sistema de salud, esta vez con una estrategia de implementación de inteligencia artificial para la atención del cáncer de la mujer

Asimismo precisó que en el Hospital Oncológico de Atención para la Mujer se implementará inteligencia artificial a través de cinco procesos estratégicos: Procesamiento asistido de imágenes para mejorar la precisión diagnóstica; laboratorio de patología robotizado para optimizar análisis y tiempos de respuesta; Telesalud para ampliar el acceso a la atención especializada.

Así como Expediente Clínico Universal para integrar la información médica de las pacientes; y Plataforma de asistencia y acompañamiento digital para mejorar la experiencia y seguimiento de la atención.

El chiapaneco Gerardo Orantes dejó claro que el objetivo es fortalecer la capacidad diagnóstica, mejorar la eficiencia clínica y ofrecer una atención más oportuna a las mujeres que enfrentan enfermedades oncológicas.