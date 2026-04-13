Impulsan justicia pluricultural en Veracruz

En el marco de la instalación del Programa de Atención Itinerante por una Justicia Cercana en Papantla de Olarte, Veracruz, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, destacó el nuevo horizonte pluricultural del ejercicio de la justicia en el país.

Recordó que para defender comunidades indígenas sin acceso a la justicia, hace 10 años se creó la Defensoría Pública Electoral, cuyos retos son, por un lado, hacer efectivo el derecho, aterrizarlo, que la gente de a pie, que las comunidades sientan el calor de ese derecho que dice la Constitución y, por otro, el acceso a la justicia.

Aguilar Ortiz resaltó que el juzgador que va a resolver un tema requiere acercarse, indagar, platicar, abrir su mente para comprender al otro; de lo contrario va a plasmar en la sentencia únicamente lo que piensa y cree, entonces ya no hay justicia real, sino justicia aparente

Felicitan a defensores públicos electorales

También felicitó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a los defensores públicos electorales por estas acciones que brindan atención itinerante y acercan la justicia, así como por no quedarse en la oficina y esperar a ver cuándo alguien llega a reclamarla.

En su intervención, la maestra Catalina Ramírez Hernández, integrante del Órgano de Administración Judicial (OAJ), dijo que es urgente cambiar la visión de impartir justicia y para ello entró en vigor la reforma judicial hace siete meses.

Enfatizó que con la reforma judicial no es solo un cambio institucional, también un punto de quiebre —por primera vez en el sistema judicial de México— de acercar la justicia a la realidad de quienes más lo necesita.

Ramírez Hernández aseveró que actualmente se tiene que entablar una comunicación de justicia con el pueblo y sus indígenas.

Esto a través de las acciones que están haciendo las autoridades electorales, las cuales comienzan a recorrer el territorio nacional con módulos itinerantes, que se instalarán momentáneamente en municipios y comunidades indígenas como en Papantla, Veracruz.