Impulsan reformas a favor de la diversidad sexual

En el pasado periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Ciudad de México se impulsó una agenda a favor de la diversidad sexual y de género, mediante la aprobación de varios dictámenes y la realización de acciones orientadas a fortalecer el reconocimiento, igualdad y protección de los derechos de esta comunidad, así como combatir la discriminación y los crímenes de odio que sufren de manera cotidiana.

Entre estos dictámenes destacan dos avalados el 10 de febrero para modificar los artículos 1 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: el primero para incorporar el concepto de identidad de género, con el objetivo de reforzar los mecanismos de protección contra la discriminación y garantizar los derechos de las personas LGBTTTIQ+, particularmente de trans y no binarias.

El segundo, para promover que las entidades federativas cuenten con fiscalías especializadas para la atención de mujeres y personas de la diversidad sexual y de género. Esta propuesta tiene como fin garantizar el acceso a la justicia con perspectiva de género y derechos humanos.

Reformas

El 25 de febrero, los diputados dieron luz verde a otro dictamen de reformas a la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBTTTI+ de la Ciudad de México, con el propósito de adicionar expresamente el reconocimiento de las personas de género no binario. Lo anterior para eliminar las barreras de discriminación, promover la inclusión y garantizar el respeto a la identidad de género de todas las personas.

El pasado 29 de mayo, el Congreso capitalino aprobó el dictamen que modifica el artículo 9 del mismo ordenamiento, cuyo objetivo fue establecer que estas poblaciones son de atención prioritaria, por lo que debe garantizarse su derecho a la salud, educación, trabajo y libre desarrollo de la personalidad y una vida libre de discriminación.