Impulsan regulación de viajes legislativos

Diputados de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) chocaron entre declaraciones y acusaciones por viaje de legisladores a la reunión anual de la Conferencia de Acción Política Conservadora, en Estados Unidos.

El martes, la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México (CDMX) presentó un acuerdo mismo que fue aprobado con 38 votos a favor, 16 en contra y cero abstenciones, para que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del legislativo, emita lineamientos que regulen la representación institucional de integrantes del congreso capitalino en el extranjero, prohibiendo el uso de recursos públicos o la investidura legislativa en eventos que promuevan discursos de odio, discriminación o xenofobia.

Los diputados Tania Larios Pérez, del PRI, y Raúl Torres Guerrero, del PAN, en días recientes participaron en la reunión anual de la Conferencia de Acción Política Conservadora, que se llevó a cabo en Washington, Estados Unidos.

Durante la sesión ordinaria del martes, la morenista Brenda Ruiz Aguilar, acusó que los legisladores no apoyaron a la comunidad migrante.

“Presumen que van a hablar del narcotráfico acompañado del narcotraficante Francisco García Cabeza de Vaca. Qué vergüenza”, acotó.