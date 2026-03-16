Impulsan uso seguro de redes sociales en menores

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados alista una legislación para lograr un entorno digital más seguro para la niñez mexicana, manteniendo al mismo tiempo el respeto a las libertades fundamentales y a la innovación tecnológica, aseguran.

La construcción del proyecto, propuesta del diputado federal, Ernesto Sánchez Rodríguez, incluye a la academia, motivo por el que se desarrolló el coloquio La Protección de la Niñez en el Entorno Digital: Libertad, Responsabilidad y Regulación, realizado en la Universidad Panamericana.

El encuentro reunió a académicos, especialistas en tecnología, autoridades y estudiantes para analizar uno de los desafíos regulatorios más relevantes de la actualidad: cómo garantizar la seguridad de los menores en internet sin afectar principios fundamentales como la libertad de expresión, la innovación tecnológica y el carácter abierto de la red.

Desafíos

En el diálogo se abordaron temas como la tensión entre la protección de menores y la libertad de expresión en plataformas digitales, los desafíos regulatorios que plantea la arquitectura del ecosistema digital —incluyendo algoritmos y sistemas de recomendación—, así como los riesgos de una sobrerregulación que pudiera afectar la innovación tecnológica o generar incentivos de censura preventiva.

También se reflexionó sobre la necesidad de actualizar los marcos conceptuales del derecho constitucional frente a un entorno digital donde actores privados administran espacios en los que hoy ocurre una parte significativa del debate público.