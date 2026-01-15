Imputan a 8 personas y a representante de Waldo’s

Luego de una audiencia de casi 18 horas, la Fiscalía de Sonora informó que el juez resolvió medidas cautelares distintas para ocho personas y el titular de la empresa Waldo’s, donde ocurrió el siniestro que provocó la muerte de 24 personas el pasado 1º de noviembre.

Tras una duración de 17 horas y 50 minutos, se realizó por parte del Ministerio Público (MP) la imputación de manera diferenciada a ocho personas físicas y a la persona moral, por los delitos de homicidio culposo, aborto, lesiones y daños, además, uso de documento falso e incumplimiento de un deber legal.

El Juez resolvió medidas cautelares distintas a las de la prisión preventiva justificada para los imputados, al acreditarse en la audiencia la existencia de arraigo por parte de éstos; además de haberse presentado voluntariamente a la audiencia; que no existe riesgo para las víctimas u ofendidos; ni la posibilidad de obstaculizar la investigación.

Entre las medidas cautelares se encuentran la presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquel designe; la exhibición de una garantía económica y la prohibición de salir sin autorización del ámbito territorial que fije el juez.