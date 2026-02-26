Imputan a dos en operativo contra “El Mencho”

La Fiscalía General de la República (FGR), informó que el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo), formuló imputación en contra de Andrés “N” y Genaro “N”, detenidos el domingo pasado, por su probable participación en los delitos de portación de armas con agravante y portación de aditamento y de cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Esto en seguimiento a las investigaciones iniciadas tras los hechos ocurridos en Tapalpa, Jalisco, donde fue detenido y abatido Nemesio Rubén Oseguera Cervantes “El Mencho”, quien fungió como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Prisión preventiva

La FGR detalló que el MPF obtuvo de un juez de control prisión preventiva oficiosa en contra de ambos hombres, una vez que se expusieron los datos de prueba que sustentan la solicitud de vinculación a proceso.

Ambos fueron trasladados al Cefereso Número Uno “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, en el Estado de México.